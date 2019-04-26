Game Of Thrones yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Game Of Thrones 8. sezon yeni bölümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdi izleyiciler merakla "Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Game Of Thrones 8. sezon bölüm tarihleri...

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak,

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.