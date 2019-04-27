TÜM KİŞİLER ve 20+ABC1 KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de % 13,54 izlenme oranı ve % 30,46 izlenme payı,20+ABC1'de % 10,85 izlenme oranı ve % 24,27 izlenme payı ve alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

GÖĞE HASRET KALMIŞ BİR KIZIN HERCAİ' YE GÖNÜL VERMESİ

Geçtiğimiz akşam yedinci bölümüyle izleyicilerle buluşan Hercai 'de Miran'ın evde olmadığı anı kollayıp yakalayan Gönül, Reyyan'ın kapısına dikilir ve Miran'ın eşi olduğunu söyler. Duydukları karşısında şok olan Reyyan çaresizce Azat'ın elinden tutarak evden ayrılmak zorunda kalır. Fakat duyduklarına inanmak istemeyen Reyyan, Azat'a arabayı geri döndürmesini Miran'la konuşmak istediğini söyler. Geri dönmek istemeyen Azat direksiyon hakimiyetini kaybeder ve kaza geçirir. Bu sırada eve gelen Miran yerde yaralı olarak yatan Gönül'ü bulur. Gönül ise Miran'a Reyyan'ın kendi isteğiyle Azat'la gittiğini, engel olmaya çalışırken kendisini de yaraladığını söyler.

Olanlara inanmak istemeyen Miran, Gönül'e "sana hiç bir umut vermedim, seçtiğin hayatı yaşamak istedin ben de seçmediğim hayatından bedelinden kurtulmak istiyorum o yüzden o evde olanları söyle. Eğer sorumlusu sen olursan bu evlilik biter!" der. Azat'la konağa geri dönmek zorunda kalan Reyyan ise karşısında Nasuh Ağa'yı görür. Azat, ev ahalisine kim Reyyan'a kötü davranırsa karşısında beni bulur. Reyyan benim helalim olacak. Reyyan'dan vazgeçmem için ölmem gerek. O suçsuz yere sizin günahınızın bedelini ödedi der. Miran ise Reyyan'ı, Azat'a yar etmek istemez ve kendi rızasıyla gitmediğine inanır. Tüm bu olaylar gerçekleşirken Handan oğlunun Reyyan'la olmasını istemez ve herkesten gizli Miran'ın Reyyan'la görüşmesini sağlar.

SENİ BİR MASAL SANMIŞTIM UYANDIM!

Miran'ı karşısında gören Reyyan şaşkınlık içinde kalır. Seni Azat'tan kurtaracağım benimle gel diyen Miran'a "seninle gelmeyeceğim. Beni gelinliğimle ölüme gönderdin. Soğuyacak mı kalbim elini tutacak mıyım senin? Seni asla affetmeyeceğim Miran. Bana yaptığını asla unutmayacağım Azat'la kendi rızamla evleneceğim ve çok mutlu olacağım sen hiç olmamışsın gibi. Seninle hikayemiz bitti" Miran diyerek kendi rızasıyla Azat'ın elinden tutarak Miran'ı terk eder.

HEM TÜRKİYE HEM DE DÜNYA TRENDİNG TOPİCS LİSTESİNDE!

Dizinin 7. Bölüm etiketi #aşkacısı, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 5. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.