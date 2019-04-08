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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü hakkında şok gerçek! Asıl adı...

ATV ekranlarının yeni fenomeni Hercai dizisi, izleyici tarafından çok sevildi. Dizinin genç yıldızları Akın Akınözü ve Ebru Şahin şu sıralar en çok merak edilen ikili olarak göze çarpıyor. Özellikle yakışıklı oyuncu Akın Akınözü mercek altında. Hercai dizisinin Miran'ının gerçek adı duyanları şaşkına çevirdi. İşte başta Akın Akınözü'nün daha önce hiçbir yerde söylemediği gerçek adı ve ünlülerin gerçek isimleri.

08.04.2019 10:55 - Son Güncelleme: 08.04.2019 10:59
Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü hakkında şok gerçek! Asıl adı...

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterini canlandıran genç oyuncu Akın Akınözü hakkında daha önce gün yüzüne çıkmayan bir gerçek ortaya çıktı. Akın Akınözü'nün sır gibi sakladığı gerçek adını duyunca çok şaşıracaksınız.

Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü hakkında şok gerçek! Asıl adı...

ÜNLÜLERİN GERÇEK İSİMLERİ

Nuri Alço: Nureddin İbrahimov

Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü hakkında şok gerçek! Asıl adı...

Kamile Burcu Esmersoy

Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü hakkında şok gerçek! Asıl adı...

Sibel Can - Deniz Engüzel

Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü hakkında şok gerçek! Asıl adı...

Alişan - Serkan Burak Tektaş

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