Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü hakkında şok gerçek! Asıl adı...
ATV ekranlarının yeni fenomeni Hercai dizisi, izleyici tarafından çok sevildi. Dizinin genç yıldızları Akın Akınözü ve Ebru Şahin şu sıralar en çok merak edilen ikili olarak göze çarpıyor. Özellikle yakışıklı oyuncu Akın Akınözü mercek altında. Hercai dizisinin Miran'ının gerçek adı duyanları şaşkına çevirdi. İşte başta Akın Akınözü'nün daha önce hiçbir yerde söylemediği gerçek adı ve ünlülerin gerçek isimleri.
08.04.2019 10:55
- Son Güncelleme: 08.04.2019 10:59
DİĞER GALERİLER