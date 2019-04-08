Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü hakkında şok gerçek! Asıl adı...

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterini canlandıran genç oyuncu Akın Akınözü hakkında daha önce gün yüzüne çıkmayan bir gerçek ortaya çıktı. Akın Akınözü'nün sır gibi sakladığı gerçek adını duyunca çok şaşıracaksınız.