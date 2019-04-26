Cuma akşamlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Abdülhamid'in hamleleri sayesinde Rothshild'in tertibi çökertildi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid kendisine düşman olan eski vekilleri yakalamayı başarmış, Rothshild'in tertibini çökertmiştir. Rothshild vakit kazanmak için Paris'te yapılacak kongreyi ertelemek ister ama Sabahattin Jön Türk kongresini toplamaya kararlıdır. Abdülhamid kongreye katılan gerçek vatanseverlerin diğerlerinden ayrılması için hazırlığını yapmıştır.

HALİL HALİD VE ADAMLARI HAREKETE GEÇİYOR

Halil Halid ve adamları heroinin dağıtımını engellemek için bir yol bulurlar. Kaçırılan kimyageri kurtarmak için de ellerine bir koz geçer. Kim olduğunu bilmedikleri bir el onlara yardım etmektedir. Elin sahibi hepsine sürpriz olur.

NAİME VE MEHMET SELİM'İN ARASINDA GERGİNLİK



Naime ve Akif hakkında gazetede çıkacak habere son anda Mehmet Selim engel olur. Ancak bu hadise sonucu Naime'nin arası ailesiyle iyice gerilir.

ŞİVENAZ'IN SENİHA'YA OYUNU



Seniha, Şivenaz'ın oyunuyla korkunç bir tuzağın içine düşerken, Seniha'nın Şivenaz hakkında her şeyi yazmış olduğu günlüğü Bidar'ın eline geçer.

Şivenaz sonunun giderek yaklaştığını anlayınca ne yapacak? Halil Halid'e yardım eden meçhul kişi kim? Abdülhamid'in Rotschild'i kendi kazdığı kuyuya düşürecek olan büyük oyunu ne?