Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gülperi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, Gülperi 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan tutuklanarak gözaltına alınır. Gülperi ve Kadir çocuklarla beraber peşinden karakola giderler. Ertesi sabah nöbetçi mahkemeye çıkarılacak olan Hasan bir gece karakolda kalacaktır.

GÜLPERİ KADİR'İN YAPTIKLARINA İNANAMIYOR

Gülperi Hasan'ın tutuklanma gerekçesini sorduğunda, Kadir'in kendisinden gizleyerek Eyüp'ün peşinden gittiğini ve Eyüp'ün itiraf videosunu bu yüzden polise servis ettiğini öğrenir. Gülperi Kadir'in bu yaptığına inanamaz, nasıl kendisinden habersiz böyle bir şey yapabilir? Kadir'in de kendince gerekçeleri vardır; Bıraksaydı da Eyüp'ün tehditlerine boyun eğip konakta bir köle gibi yaşasaydı?

ARTEMİS VE ŞEYMA YÜZLEŞİYOR

Artemis'in ise içi içini kemirmektedir. Eyüp'ün söylediği 'O videoyu annen çekip bana verdi' cümlesi kulağında çınlamaktadır. Artemis Şeyma ile yüzleşir, annesinin telefonunda videoyu bulur. Şeyma için artık sığınacak liman kalmamıştır. Artemis bu korkunç gerçeği babasından çok fazla saklayamaz fakat Kadir Gülperi'nin bu yaşanan hengamede daha fazla yıpranmaması için itiraf videosunu Şeyma'nın çektiği bilgisini Gülperi'den saklar.

GÜLPERİ'NİN PLANI NE?

Kadir hukuki yollardan Hasan'ı yatırmadan çıkarabileceğini düşünmektedir. Gülperi'nin de Kadir'den başka sığınacak limanı yoktur. Fakat Hasan ertesi sabah nöbetçi mahkeme tarafından sonraki mahkemesine kadar tutuklu yargılanmak üzere ıslahevine gönderilir. Hasan ıslahevine girer girmez darp edilir. Darp eden ise Hasan'ın ıslahevinden eski belalısı Cenk'ten başkası değildir... Gülperi oğlunu ziyarete gittiğinde hiç beklemediği bir gerçekle daha yüz yüze kalacaktır; Videoyu çeken, servis eden Şeyma'dır. Kadir bu bilgiyi kendisinden gizlemiştir. Gülperi isyan eder, Kadir'e olan güveni de kırılmıştır.

CAN MÜSAMERE İÇİN HAZIRLANIYOR

Bu esnada Can okulda 23 Nisan etkinliği için görev almış, müsamerede şiir okuyacaktır. Gülperi ve Bedriye bir yandan Hasan'ı çıkarmaya uğraşırken bir yandan da Can'ı müsamereye hazırlamaya çalışırlar.