Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Cuma günlerinin sevilen dizisinin yeni bölümünde Ali'nin başı büyük derde giriyor. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler fragmanı merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'un kaçmasından dolayı Savcı Adnan, Rızaları ve Ali'yi suçlamaktadır. Nasuh bulunana kadar Ali'nin başı büyük derttedir.

ALİ HASTANEDEN KAÇIYOR

Ali, hastaneden gizlice kaçar. Nasuh, Ali'nin kaçtığını öğrenince yardım etmek ister. Ali'ye ulaşıp onu bir yerden aldıracaktır. Ali, Nasuh'un adamıyla buluşmuştur ki ekibimiz baskın yapar. Aynı anda Savcı Adnan da olay yerine gelmiştir. Ali'nin üzerinde Nasuh'un adamının telefonu çıkar.

SEFER, CANAN'I TEHDİT EDİYOR

Canan'ın kocasının akrabası Sefer, mal paylaşımıyla ilgili çıkan konudan dolayı Canan'ı tehdit eder. Canan ilgilenmeyince Canan'ın ve Ceren'in olduğu arabayı tarar. Canan ve kızı Ceren korkmuştur. Canan kendine koruma olarak Mesut'u ister; ancak, Mesut bunu kabul etmez.

SELİN TAYİNİNİ İSTİYOR

Selin Engin Müdür'den tayinini ister. Mesut, Engin'le konuşur ve engellemeye çalışır. Selin uzun süre tayini çıkmayınca Engin'e mesleği bırakmayı düşündüğünü söyler. Engin mecburen tayini ayarlar ve Selin çocuk şubeye geçer.

KEMALETTİN HAPİSTEN ÇIKIYOR

Kemalettin hapisten yeni çıkmıştır. Samet'ten sahte pasaport ve araba almıştır. Araba yolda bozulur. Cenap yolda kalan Kemalettin'i arabaya alır. Arabada oğlu Oğuz da vardır. Araba terk edilmiş şekilde bulunur.

ZELİHA REHİN ALINIYOR

Cenap ve oğlunun hayatı tehlikededir. Kemalettin'in tır parkında görüldüğü haberi Zeliha'nın haber merkezine gelmiştir. Zeliha ve kameramanı haber için giderler. Kemalettin, Zeliha'yı rehin alır.