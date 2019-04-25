Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 5 konusu ne?

Film serileriyle dünyada ve Türkiye'de birçok izleyicinin dikkatini çeken Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi televizyonda gören izleyiciler Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 5 konusu ne sorusunun yanıtı...
HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU OYUNCULARI KİMLER?
Vin Diesel rolü Dominic Toretto
Paul Walker rolü Brian O'Conner
Dwayne Johnson rolü Luke Hobbs
Jordana Brewster rolü Mia Toretto
Tyrese Gibson rolü Roman Pearce
Ludacris rolü Tej Parker
Matt Schulze rolü Vince
Sung Kang rolü Han Lue
Gal Gadot rolü Gisele Harabo
Tego Calderon rolü Tego Leo
Don Omar rolü Rico Santos
Joaquim de Almeida rolü Hernan Reyes
Elsa Pataky rolü Elena Neves
Michael Irby rolü Zizi
HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU KONUSU
Eski polis Brian O'Conner ve Mia Toretto, Dom'u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra poslisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro'da ortaya çıkarlar. Özgürlüklerini geri almak için son bir iş daha yapmak zorunda kalan ortaklar, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirler. Onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlardır. Fakat onların peşine düşen sadece bu iş adamı değildir.
Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs Dom ve Brian'ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır.
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