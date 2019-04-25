Show TV ekranlarında izleyicileri ekran başına kitleyen Çarpışma dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Kadir Adalı büyük bir çabayla Ivan'ın izini buluyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep, Kerem ve Cemre ölüm arabasının içindedir. Bomba büyük bir gürültüyle patlar, silahlar çekilir, mermiler yağmur gibi yağar ve ortalık birden savaş alanına döner.

KADİR YOLUN SONUNA MI GELİYOR?

Cansız, o anlarda Ivan'a kabusun, yolun sonuna gelen Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre'ye ise mucizenin adı olacaktır. Kadir mucizeyi yaratan, yani kendisini kollayan birisinin olduğunu anlar. Bir yandan bu gizemli kişinin kim olduğunu öğrenmeye, diğer yandan da saldırının arkasındaki işbirlikçileri bulmaya çalışır.

VELİ DE IVAN'IN PEŞİNDE!

Kadir'in yanı sıra, Veli de Ivan'ın peşindedir. Veli, kendisini Ivan'a götürecek yolu da bulur. Ancak Veli'nin olduğu kadar Ivan'ın da bir planı vardır. Veli, Ivan'ın ağına düşer.

KEREM, MERAL'E YARDIM ETMEYE KARAR VERİYOR

Öte yandan Kerem, vefa borcu olduğunu düşündüğü Meral'e yardım etmeye karar verir ama nereden başlayacağını bilememektedir. Kerem'in, Yakup'u ve Meral'i bulmasını sağlayabilecek fikir ise Cemre'den gelir.

TEHLİKENİN FİTİLİ ATEŞLENİYOR

Zeynep, Cemre'nin Belma ve Demir'e boyun eğmesini içine sindiremez. Kendince bir çözüm üretir ama yapacağı hamle bambaşka bir tehlikenin fitilini ateşleyecektir. Kadir, Ivan'ın izini ve inini bulur. Ancak her şey daha yeni başlayacak, ölüm bir Kadir'in bir Ivan'ın kapısını çalacaktır.