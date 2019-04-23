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  • 23.04.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:55

23 Nisan canlı yayınında Konya cinayetinde şok gelişme! Büşra Büyükşen ne saklıyor?

ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert konu ve konuklarıyla Türkiye'nin gündemine oturmaya devam ediyor... Konya'da işlenen Büyükşen cinayeti ile ilgili birbirinden ilginç gelişmeler yaşanacak. Öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in kızları Büşra Büyükşen ne saklıyor? Konya'da işlenen cinayetin sır perdesi aralanıyor mu? Mehir cinayeti olduğu düşünülen olayın katil zanlıları kimler? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 23 Nisan canlı yayınında...

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