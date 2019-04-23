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BÜŞRA NE SAKLIYOR?

Türkiye'nin gözü kulağı Konya'da işlenen Büyükşen cinayetinde. Annesi ve babası gözlerinin önünde öldürülen Büşra Büyükşen kimi veya kimleri koruyor? Ne saklıyor?

Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'da!