ATV CANLI YAYIN
BÜŞRA NE SAKLIYOR?
Türkiye'nin gözü kulağı Konya'da işlenen Büyükşen cinayetinde. Annesi ve babası gözlerinin önünde öldürülen Büşra Büyükşen kimi veya kimleri koruyor? Ne saklıyor?
Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'da!
BÜŞRA NE SAKLIYOR?
Türkiye'nin gözü kulağı Konya'da işlenen Büyükşen cinayetinde. Annesi ve babası gözlerinin önünde öldürülen Büşra Büyükşen kimi veya kimleri koruyor? Ne saklıyor?
Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'da!
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