Çukur bu haftaki bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur'da yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizide bu hafta aksiyon doruktaydı. Şimdi izleyiciler merakla Çukur 63. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sahte Baykal'ın vurulması, Yamaç'ı cevapsız sorularla bırakacak. Yamaç, Yüzüklü'nün peşine düşerken Cumali'nin, Timsah'ın elinde olduğunu öğrenmesi herkesin hedefini bir anda değiştirecek.

YÜZÜKLÜ'NÜN PLANI NE?

Ancak bu sırada da Yüzüklü boş durmayacak ve planlarını uygulamaya devam edecek. Vartolu, sürpriz şekilde Cumali'nin yardımına yetişerek kendini tehlikeye atacak.

ESKİ DEFTERLER AÇILIYOR

Koçovalı Kardeşler, Medet'le birlikte omuz omuza mücadele edip kurtulmaya çalışırken, İdris ve Meliha ise yıllar sonra Gül Pavyonu'na giderek eski defterleri açacak.

YÜZÜKLÜ'NÜN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Haftalardır ekran başındakilerin heyecanla beklediği Yüzüklü'nün kim olduğu sorusu cevap bulurken, Koçovalılar Yüzüklü'nün beklenmedik hamlesiyle aralarından birini kaybetme korkusuyla yüzleşecekler.