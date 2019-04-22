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  • 22.04.2019 23:52
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 23:52

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Derya için mücadele ediyor!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aksiyonun dorukta olduğu yeni bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Söz 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle pazartesi akşamı izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni bölümde Yavuz Derya için büyük bir mücadele verdi. Son bölümün ardından izleyiciler merakla nı beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Linda'yı almak için geldikleri sığınakta Dragan tarafından köşeye sıkıştırılan Tim ve Yavuz eski günlerdeki gibi birlikte omuz omuza mücadele vererek bu durumdan kurtulmaya çalışırlar.

DERYA PES ETMİYOR

Su ve Nazlı ise hastanede tedavi altındaki Derya'nın yanında ona moral vermeye çalışırken, bir daha yürüyememe ihtimali Derya'nın canını yakmaktadır. Ancak Derya'nın pes etmeye niyeti yoktur.

YAVUZ OYUNU BOZMAYA KARARLI

Linda'nın alınması uluslararası çevrede büyük yankı yapar. Yabancı devletler dört bir koldan Linda konulu haberlerle ülkemize baskı yapmaya çalışırlar fakat Eylem ve Yavuz bu oyunu bozmaya kararlıdır.

TİM HAREKETE GEÇİYOR

Dragan'ın Avrupa'daki çeşitli faaliyetler ve temaslar için yakın adamı Sadık'ı yurtdışına göndermesi üzerine Tim harekete geçer. Hem Sadık'ı alıp Dragan'a ulaşmak hem de yurtdışındaki terör faaliyetlerine engel olmak için çetin bir mücadeleye girişirler.

YAVUZ' DERYA'YLA SINANIYOR

Bütün hamleleri Yavuz tarafından devre dışı bırakılan Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için büyük bir baskın tertipler. Yavuz, sevdiği kadın Derya ile sınandığı zorlu bir mücadele verecektir.

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