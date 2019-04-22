Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.04.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 18:46

7. yeni bölüm fragmanında Reyyan evleniyor mu?

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği yayınlandı. Yeni bölümde Reyyan'ın evlenip evlenmeyeceği merak konusu oldu.

Hercai 7. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarında cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen 'nin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Miran ve Reyyan'ın yollarının ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak. İzleyicilerin merakla beklediği yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

HERCAİ SON. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gül'ün hastaneden çıkışı üzerine Miran, Reyyan'ı gizlice konağa alıyor. Ablasının özlemiyle yanıp tutuşan Minik Gül, Reyyan'ı görünce şok oluyor.

YAREN ŞADOĞLU'NDAN YENİ PLAN

Yaşadıkları uzun ayrılık sonrası hasret gideren kardeşler, başlarına geleceklerden bihaber. Yaren Şadoğlu yine dolaplar çeviriyor. Elif'i korumak için plan kuran Azize Aslanbey, torununun güvenini kaybediyor.

ELİF, KONAKTA ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Aslanbey ailesinin Reyyan'a yaşattıklarını duyan Elif, artık konakta olanlara sessiz kalmıyor. Her geçen gün öğrendiği gerçekler karşısında şoka uğrayan Elif, buna ne kadar dayanacak?

ŞEHRİYAR HANIM'I KİM GÖREVLENDİRDİ?

Azize Aslanbey, sevdiklerini kaybetmeye devam mı edecek? Konakta işe başlayan Şehriyar Hanım, kimin tarafından görevlendirildi?

MİRAN GÜNDEN GÜNE KAHROLUYOR

Miran intikamını alsa da, Reyyan'a olan aşkını kalbinden silemiyor ve günden güne kahroluyor. Reyyan ise duyduğu can alıcı gerçeklerin peşine düşüyor ve öyle bir şey öğreniyor ki...​

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 7. yeni bölüm fragmanında Reyyan evleniyor mu?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri