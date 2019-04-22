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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 14:59

21 Nisan Pazar : Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Nöbet, Kardeş Çocukları dizisi reyting sonuçları

21 Nisan Pazar günü burada... Pazar akşamlarının sevilen dizisi Zengin ve Yoksul ile Savaşçı dizisinin reyting sonuçları belli oldu. Özellikle yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Zengil ve Yoksul'un reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 21 Nisan Pazar reyting sonuçları...

21 Nisan Pazar reyting sonuçları

Merakla beklenen belli oldu. 21 Nisan Pazar tarihli reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Pazar günü dizileri arasında yer alan Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Nöbet, Kardeş Çocukları dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 21 Nisan Pazar Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Nöbet, Kardeş Çocukları dizileri reyting sonuçları konusunda son durum ne? İşte 21 Nisan Pazar reyting sonuçları...

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, total kategorisinde RTG 13.98, share'de 31.62 ile birinci oldu.

21 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.76 21.Oca
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Tem.74 17.68
3 SAVASCI FOX 21.04.2019 DIZILER Tem.15 16.13
4 KARDES COCUKLARI STAR TV 21.04.2019 DIZILER May.16 Kas.51
5 SAVASCI (OZET) FOX 21.04.2019 DIZILER Nis.45 Eki.32
6 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.22 10.Haz
7 ELIMI BIRAKMA TRT 1 21.04.2019 DIZILER Mar.61 Ağu.16
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Mar 09.Oca
9 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 21.04.2019 DIZILER Mar.25 07.May
10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.14 Haz.86
11 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.97 Tem.25
12 ATV ANA HABER ATV 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.93 Tem.96
13 ZENGIN VE YOKSUL ATV 21.04.2019 DIZILER 02.Eyl Haz.33
14 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.72 Tem.65
15 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.49 Tem.94
16 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 21.04.2019 DIZILER Şub.44 Eki.39
17 HABER ONU SHOW TV 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.39 07.Mar
18 NOBET SHOW TV 21.04.2019 DIZILER Şub.32 May.18
19 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 21.04.2019 DIZILER Şub.18 Eki.99
20 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 21.04.2019 DIZILER Şub.17 8
21 ATV HABER ATV 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Kas Haz.29
22 STAR ANA HABER STAR TV 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Eyl May.66
23 NOBET (OZET) SHOW TV 21.04.2019 DIZILER 02.Oca Nis.81

21 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI 09.Şub 27.14
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Tem.38 17.65
3 KARDES COCUKLARI STAR TV 21.04.2019 DIZILER 05.Mar 12.Mar
4 ELIMI BIRAKMA TRT 1 21.04.2019 DIZILER 05.Oca 11.Eyl
5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.85 Ağu.81
6 SAVASCI FOX 21.04.2019 DIZILER Mar.68 Ağu.63
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.19 09.Nis
8 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Tem 08.May
9 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 21.04.2019 DIZILER Şub.99 Tem.83
10 SAVASCI (OZET) FOX 21.04.2019 DIZILER Şub.45 Haz.41
11 ARDA ILE OMUZ OMUZA KANAL D 21.04.2019 KULTUR PROGRAMLARI Şub.29 Eki.88
12 ATV ANA HABER ATV 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.24 Haz.74
13 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.18 15.Kas
14 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 21.04.2019 DIZILER 02.Şub 10.Ağu
15 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Oca 09.Ara
16 ZENGIN VE YOKSUL ATV 21.04.2019 DIZILER Oca.95 Nis.57
17 SU SAVASLARI TRT 1 21.04.2019 KULTUR PROGRAMLARI 01.Tem Eyl.75
18 SURVIVOR EKSTRA TV8 21.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.68 Eki.78
19 KUNG FU PANDA 3 (Y.S) TRT 1 21.04.2019 FILMLER Oca.66 Haz.33
20 ATV HABER ATV 21.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.59 May.53
21 NOBET SHOW TV 21.04.2019 DIZILER Oca.56 Mar.65

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