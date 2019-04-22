Merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. 21 Nisan Pazar tarihli reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Pazar günü dizileri arasında yer alan Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Nöbet, Kardeş Çocukları dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 21 Nisan Pazar Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Nöbet, Kardeş Çocukları dizileri reyting sonuçları konusunda son durum ne? İşte 21 Nisan Pazar reyting sonuçları...
Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, total kategorisinde RTG 13.98, share'de 31.62 ile birinci oldu.
21 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.76
|21.Oca
|2
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Tem.74
|17.68
|3
|SAVASCI
|FOX
|21.04.2019
|DIZILER
|Tem.15
|16.13
|4
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|21.04.2019
|DIZILER
|May.16
|Kas.51
|5
|SAVASCI (OZET)
|FOX
|21.04.2019
|DIZILER
|Nis.45
|Eki.32
|6
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.22
|10.Haz
|7
|ELIMI BIRAKMA
|TRT 1
|21.04.2019
|DIZILER
|Mar.61
|Ağu.16
|8
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Mar
|09.Oca
|9
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|21.04.2019
|DIZILER
|Mar.25
|07.May
|10
|COK GUZEL HAREKETLER 2
|KANAL D
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.14
|Haz.86
|11
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET
|KANAL D
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.97
|Tem.25
|12
|ATV ANA HABER
|ATV
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.93
|Tem.96
|13
|ZENGIN VE YOKSUL
|ATV
|21.04.2019
|DIZILER
|02.Eyl
|Haz.33
|14
|KANAL D HABER HAFTA SONU
|KANAL D
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.72
|Tem.65
|15
|KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI
|KANAL 7
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.49
|Tem.94
|16
|SEN ANLAT KARADENIZ (TKR)
|ATV
|21.04.2019
|DIZILER
|Şub.44
|Eki.39
|17
|HABER ONU
|SHOW TV
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.39
|07.Mar
|18
|NOBET
|SHOW TV
|21.04.2019
|DIZILER
|Şub.32
|May.18
|19
|DIRILIS ERTUGRUL (TKR)
|TRT 1
|21.04.2019
|DIZILER
|Şub.18
|Eki.99
|20
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|21.04.2019
|DIZILER
|Şub.17
|8
|21
|ATV HABER
|ATV
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Kas
|Haz.29
|22
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Eyl
|May.66
|23
|NOBET (OZET)
|SHOW TV
|21.04.2019
|DIZILER
|02.Oca
|Nis.81
21 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|09.Şub
|27.14
|2
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Tem.38
|17.65
|3
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|21.04.2019
|DIZILER
|05.Mar
|12.Mar
|4
|ELIMI BIRAKMA
|TRT 1
|21.04.2019
|DIZILER
|05.Oca
|11.Eyl
|5
|COK GUZEL HAREKETLER 2
|KANAL D
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.85
|Ağu.81
|6
|SAVASCI
|FOX
|21.04.2019
|DIZILER
|Mar.68
|Ağu.63
|7
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.19
|09.Nis
|8
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET
|KANAL D
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Tem
|08.May
|9
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|21.04.2019
|DIZILER
|Şub.99
|Tem.83
|10
|SAVASCI (OZET)
|FOX
|21.04.2019
|DIZILER
|Şub.45
|Haz.41
|11
|ARDA ILE OMUZ OMUZA
|KANAL D
|21.04.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Şub.29
|Eki.88
|12
|ATV ANA HABER
|ATV
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.24
|Haz.74
|13
|ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU
|FOX
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.18
|15.Kas
|14
|DIRILIS ERTUGRUL (TKR)
|TRT 1
|21.04.2019
|DIZILER
|02.Şub
|10.Ağu
|15
|PAZAR SURPRIZI
|SHOW TV
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Oca
|09.Ara
|16
|ZENGIN VE YOKSUL
|ATV
|21.04.2019
|DIZILER
|Oca.95
|Nis.57
|17
|SU SAVASLARI
|TRT 1
|21.04.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|01.Tem
|Eyl.75
|18
|SURVIVOR EKSTRA
|TV8
|21.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.68
|Eki.78
|19
|KUNG FU PANDA 3 (Y.S)
|TRT 1
|21.04.2019
|FILMLER
|Oca.66
|Haz.33
|20
|ATV HABER
|ATV
|21.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.59
|May.53
|21
|NOBET
|SHOW TV
|21.04.2019
|DIZILER
|Oca.56
|Mar.65
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