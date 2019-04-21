Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, Kardeş Çocukları 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayat bütün pişmanlığıyla annesine sıkı sıkı sarılırken, Umay yıkılır fakat yenilgiyi kabul etmeye niyeti yoktur. Hayat, henüz Umay'ın yalanlarını hazmedememişken, Hayal'in Volkan'la yaşananları öğrenmesiyle ortalık karışır. Hayal'in dinmek bilmeyen öfkesiyle kopan kıyamet, Ümran ve Umay için de sınav olacaktır.

UMAY VE ÜMRAN TEHLİKELİ BİR SAVAŞA GİRİYOR

Arka arkaya ortaya dökülen gerçeklerin ardından, Hayat'ın evden ayrılmaya karar vermesiyle Ümran ve Umay tehlikeli bir savaşa girer. Hayat ve Ümran'ın kararlılığı karşısında, Umay en güçlü silahını kullanmaktan çekinmez.

DENGELER DEĞİŞECEK Mİ?

Annesiyle birlikte yeni bir sayfa açmaya kararlı olan Hayat'ın, Yıldırım'a olan öfkesi ise artık Ümran için yıkıcı bir haldedir. Umay, pamuk ipliği gibi sökülen sırların arasında köşeye sıkışırken Reşat ve Cansel'in uygunsuz görüntüleri dengeleri değiştirmek üzeredir.

YENİ BİR YÜZLEŞMENİN FİTİLİ ATEŞLENİYOR

Rezzan'ın Umay'ın Ümmü olduğunu öğrenmesi ise yeni bir yüzleşmenin fitilini ateşler. Geçmişin gölgesi sadece Umay'ın değil, Ümran ve Yıldırım'ın da bugününü karanlığa boğmak üzeredir.