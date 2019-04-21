Ekranların sevilen dizisi Behzat Ç yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Diziyle ilgili son gelişmeleri duyan izleyiciler merakla Behzat Ç yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yeni sezonuna dair detaylar...
BEHZAT Ç YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Behzat Ç dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni sezon tarihine dair bir açıklama yapılmadı. Fragmanda sadece "Yakında" ibaresi kullanıldı.
BEHZAT Ç YENİ SEZON FRAGMANI
BEHZAT Ç DİZİSİ HAKKINDA
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanmış Türk polisiye televizyon dizisidir. Adam Film yapımcılığında ilk bölümü 19 Eylül 2010 Pazar günü Star TV'de yayımlanmıştır. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'dur.
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