İlk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Hakan Muhafız'ın yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Şimdi izleyiciler Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman başlıyor sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, Hakan Muhafız yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yakında seyirciyle buluşacak olan 2'nci sezonunun çekimleri ise geçen yaz tamamlanan 'Hakan: Muhafız'ın yeni bölümleri için mayıs ayında sete çıkılması planlanıyor. Hakan Muhafız'ın yeni sezonunda Engin Öztürk, Boran Kuzum ve Cüneyt Arkın gibi önemli isimler yer alacak.

YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Dizin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur gibi isimler paylaşıyor. İkinci sezonda kadrosuna eklenen yeni yüzler arasında Engin Öztürk, Boran Kuzum, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi isimler yer alıyor.

HAKAN MUHAFIZ'IN KONUSU

Zamanı geldi. The Protector, çok yakında sadece Netflix'te. Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul'u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur.

Yaşadığı şehir, Ölümsüzler'in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır. Ancak, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmektedir. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirebilecek mi?