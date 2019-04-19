Gülperi dizisi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmayacak. 19 Nisan Show TV yayın akışında Gülperi dizisini göremeyen izleyiciler şimdi merakla "Gülperi bu akşam neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gülperi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

GÜLPERİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bu akşam Gülperi dizisinin yerine yabancı film Pers Prensi: Zamanın Kumları izleyici karşısına çıkacak. Gülperi'nin yeni bölümü 26 Nisan Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

GÜLPERİ'NİN KONUSU NE?

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde "Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!" sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da İzmir'de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV'nin Gülperi adlı dizisinde "Gülperi Çetin" karakterini canlandırmaktadır.