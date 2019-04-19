Cuma akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Gülperi dizisi kısa sürede sevilen yapımlardan birisi oldu. Show TV'de sezonun iddialı dizisi Gülperi hakkında final kararı verdiği konuşuluyor. Dizinin izleyicileri şimdi Gülperi final mi yapıyor sorusuna yanıt arıyor.

GÜLPERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gülperi dizisi final mi yapıyor sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İddialara göre başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştıkları, Tims&B'nin Show TV için çektiği Gülperi dizisi final yapacak. Sevilen dizinin 30. bölümüyle ekranlara veda edeceği iddia edildi. Henüz kanaldan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

GÜLPERİ'NİN KONUSU NE?

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde "Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!" sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da İzmir'de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV'nin Gülperi adlı dizisinde "Gülperi Çetin" karakterini canlandırmaktadır.