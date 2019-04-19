Payitaht Abdülhamid dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmayacak. 19 Nisan TRT 1 yayın akışında Payitaht Abdülhamid dizisini göremeyen izleyiciler şimdi merakla "Payitaht Abdülhamid bu akşam neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bu akşam Payitaht Abdülhamid dizisinin yerine TRT 1 ekranlarında Berat Kandili: Özel izleyici karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in 83. bölümü 26 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid'in sabrı taşmış ve Fuat hainine hak ettiği cezayı kesmiştir. Şimdi karşısında düşmanlıklarını ona açıkça ilan eden Rothshild ve Sabahattin vardır. Sabahattin tüm gücü ve hırsıyla Paris'te toplanacak Jön Türk kongresi için çalışmaktadır. Ancak önüne bir engel çıkar. Rotshsild'in bu engeli halletmesini bekler. Rothshsild, Abdülhamid'i köşeye sıkıştırdığından çok emindir. Ancak Abdülhamid'in ise başka bir planı vardır.

Halil Halid ve ekibi Jorris'in Payitaht'taki heroin ağını koparmak ve Cezzar'ın kanını yerde bırakmamak için harekete geçerler. Jorris truva atı gibi Halil Halidlerin arasına soktuğu oğluyla onlara tuzak kurarken, Halil Halidler de onları kendi tuzaklarına çekerler. Silahlar çekilir! Tatar, Cezzar'ın intikamını alırken, Halil Halid hiç beklemediği yerden, namlunun ucunda bulur kendini.

Seniha, Bidar'a Şivenaz hakkındaki tüm gerçeği söyleyecekken başına gelen beklenmedik bir olay herkesi çok üzecektir. Bu arada, Seniha'nın zehirlendiği ve bunu yapan kişinin Bidar'ı kaçırdığı ve Yahudi bağlantısı da deşifre olur.

Nihayet ortaya çıkan haremdeki bu yılan, yaptıklarının bedelini canıyla mı ödeyecek? Halil Halid bu kez, düştüğü büyük tuzaktan kurtarabilecek mi? Abdülhamid, Mahmut Paşa'nın da yardımıyla Rothshild ve Sabahattin'e nasıl büyük bir ders verecek?