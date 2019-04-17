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  • 17.04.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 11:57

Meksika'da!

Atv'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi , Meksikalı televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Sen Anlat Karadeniz, 22 Nisan Pazartesi akşamı Meksika’nın en çok izlenen kanallarından IMAGEN TELEVISION’da yayına başlıyor. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, hafta içi her akşam Meksikalı izleyicilerin karşısında olacak.

MEKSİKA'DA KARADENİZ HEYECANI

Meksikalı televizyon izleyicileri Karadeniz'le tanışmak için gün sayıyor. Atv'nin sevilen dizisi "SEN ANLAT KARADENİZ" 22 Nisan Pazartesi akşamı Meksika'nın en çok izlenen kanallarından IMAGEN TELEVISION'da yayına başlıyor. MAR NEGRO (KARADENİZ) ismiyle ekrana gelecek dizi için kanalın yetkilileri de çok heyecanlı.

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