MEKSİKA'DA KARADENİZ HEYECANI
Meksikalı televizyon izleyicileri Karadeniz'le tanışmak için gün sayıyor. Atv'nin sevilen dizisi "SEN ANLAT KARADENİZ" 22 Nisan Pazartesi akşamı Meksika'nın en çok izlenen kanallarından IMAGEN TELEVISION'da yayına başlıyor. MAR NEGRO (KARADENİZ) ismiyle ekrana gelecek dizi için kanalın yetkilileri de çok heyecanlı.
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