Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.04.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 12:21

48. ında Tahir başkasına mı aşık oluyor?

ekranlarının fenomen dizisi 'in 48.de ı görenleri çok şaşırttı. Nedeni ise Tahir'in bir başkasına aşık olma ihtimali... Nefes'in hamilelik maceraları başladı. İlk görev greyfurt! Bu eğlenceli anlar sonrası Nefes'in bayılıp kalması Tahir'i endişelendiriyor. Asıl sürpriz ise Tahir'in vurulup, tanımadığı insanların evinde uyandığı anlar. Sen Anlat Karadeniz 48.yeni bölümde 17 Nisan akşamı saat 20.00'de ATV'de.

Sen Anlat Karadeniz 48.yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Sen Anlat Karadeniz 48.yeni bölüm fragmanı izleyicileri hem heyecanlandırdı hem de kafaları karıştırdı. Hadi gelin Sen Anlat Karadeniz 48.yeni bölümü mercek altına alalım.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 48.yeni bölüm fragmanında Tahir başkasına mı aşık oluyor?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri