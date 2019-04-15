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  • 15.04.2019 23:32
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 23:32

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Yamaç'a çevriliyor!

Show TV ekranlarında pazartesi günü yayınlanan 'da bu hafta aksiyon doruktaydı. Dizide geçen hafta Sena Koçovalı'nın ölmesi herkesi şaşırtmıştı. Peki, . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte bu haftaki bölümde yaşananlar...

Çukur 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan dizisinin bu haftaki bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Çukur'da Sena Koçovalı'nın ardından yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizide bu hafta aksiyon doruktaydı. Şimdi izleyiciler merakla nı bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gözlerin Yüzüklü'ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç'a ulaşabilmek ve Sedat'ın intikamını alabilmek için Çukur'da ortalığı karıştıracak.

YAMAÇ, YÜZÜKLÜ'YLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü'nün, Yamaç'a Sena'nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç'ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR'A YENİ DÜŞMAN

Sedat'ın hayatını kaybetmesi Çukur'a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü'ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç'a ulaşabilmek ve Sedat'ın intikamını alabilmek için Çukur'da ortalığı karıştıracak.

BAYKAL, YAMAÇ'I ARIYOR

Vartolu Salih'in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal'dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal'a odaklandığı bölümde Timsah'ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.

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