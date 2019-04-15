Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin bu haftaki bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Çukur'da Sena Koçovalı'nın ardından yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizide bu hafta aksiyon doruktaydı. Şimdi izleyiciler merakla Çukur 62. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gözlerin Yüzüklü'ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç'a ulaşabilmek ve Sedat'ın intikamını alabilmek için Çukur'da ortalığı karıştıracak.

YAMAÇ, YÜZÜKLÜ'YLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü'nün, Yamaç'a Sena'nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç'ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR'A YENİ DÜŞMAN

Sedat'ın hayatını kaybetmesi Çukur'a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü'ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç'a ulaşabilmek ve Sedat'ın intikamını alabilmek için Çukur'da ortalığı karıştıracak.

BAYKAL, YAMAÇ'I ARIYOR

Vartolu Salih'in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal'dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal'a odaklandığı bölümde Timsah'ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.