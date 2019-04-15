Günlük burç yorumları – 15 Nisan 2019 Pazartesi

KOÇ:

Kalbinizin sesini dinleyerek başarı elde edeceksiniz. Düşüncelerinize hakim olmak husunda başarılı olacak, düşünerek konuşmanın artılarını yaşayacaksınız. Sezgileriniz yüzünden her şeyi farklı algılıyor ve bu özelliğinizi karşı tarafa yansıtmıyorsunuz. Konular üzerinde tekrar tekrar düşünmeniz zaman kaybettiriyor. Değişime hazır olsanız bile, uygulamak için zemin bulamıyorsunuz.