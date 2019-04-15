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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 09:30

Günlük burç yorumları – 15 Nisan 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 15 Nisan Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Kalbinizin sesini dinleyerek başarı elde edeceksiniz. Düşüncelerinize hakim olmak husunda başarılı olacak, düşünerek konuşmanın artılarını yaşayacaksınız. Sezgileriniz yüzünden her şeyi farklı algılıyor ve bu özelliğinizi karşı tarafa yansıtmıyorsunuz. Konular üzerinde tekrar tekrar düşünmeniz zaman kaybettiriyor. Değişime hazır olsanız bile, uygulamak için zemin bulamıyorsunuz.

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