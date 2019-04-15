ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da bugün, 5 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Dilek Şevik, İsveç'ten gelen ve Türk babası olduğunu, onu bulmak istediğini söyleyen Tony, Konya'da işlenen cinayet ve 63 yaşındaki kayıp Asım Şahin hakkında son dakika gelişmeleri yaşanacak. Müge Anlı, canlı yayında yaşanan gelişmeleri merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...