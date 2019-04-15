ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı'da bugün, 5 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Dilek Şevik, İsveç'ten gelen ve Türk babası olduğunu, onu bulmak istediğini söyleyen Tony, Konya'da işlenen cinayet ve 63 yaşındaki kayıp Asım Şahin hakkında son dakika gelişmeleri yaşanacak. Müge Anlı, canlı yayında yaşanan gelişmeleri merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.