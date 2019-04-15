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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 09:46

canlı yayında aranan Dilek Şevik hakkında son dakika gelişmesi! 15 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında son dakika gelişmeleri arka arkaya geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 34 yaşındaki kayıp Dilek Şevik hakkında son dakika gelişmelerini aktaracak. Diğer yandan İsveç'ten gelen ve Türk babası olduğunu söyleyen Tony hakkında canlı yayında sıcak gelişmeler yaşanacak. Hepsi ve daha fazlası 15 Nisan Müge Anlı canlı yayınında...

ATV CANLI YAYIN

'da bugün, 5 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Dilek Şevik, İsveç'ten gelen ve Türk babası olduğunu, onu bulmak istediğini söyleyen Tony, Konya'da işlenen cinayet ve 63 yaşındaki kayıp Asım Şahin hakkında son dakika gelişmeleri yaşanacak. Müge Anlı, canlı yayında yaşanan gelişmeleri merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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