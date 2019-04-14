ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının yeni dizisi Zengin ve Yoksul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dikkat çeken dizinin izleyiciler şimdi yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt arıyor. Zengin ve Yoksul 2. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aysel ve Karan'ın ortak çıktıkları yolda ilk yapmaları gereken Aleyna'yı Karan'a aşık etmek; ama Aysel'in hesap etmediği bir şey var, duyguları...

MERAL'İ ŞAŞIRTAN GELİŞME

Erdemlilerin şirketinin davetinde Meral, yeğenleri ve kocası ile ilgili onu çok şaşırtan bir mail alır. Aziz'se bunun altında kalacak değil elbet, isimsiz mailin göndericisini tahmin etmekte zorlanmayan adamın Nihal'i şaşırtacak kötü bir sürprizi olacaktır.

SEMA OYUNLARI BOZACAK

Karan ve Aleyna'nın ilişkisi ilerlerken Karan'ın annesi Sema herkesin oyunlarını darmadağın etmek üzeredir.

AYSEL'İN YOLU KARAN'LA KESİŞİYOR

Parlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen Aysel'in yolu, gizemli bir genç erkekle, Karan'la kesişecektir. İlk görüşte mıknatıs gibi çekildiği Karan'ın kendisine başka amaçlarla yaklaştığını anlayan genç kız büyük bir yıkım yaşar.