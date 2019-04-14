Show TV ekranlarında pazar akşamları saat 20.00'de yayınlanan Nöbet dizisinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Nöbet dizisi final mi yapıyor? İşte Nöbet dizisine dair dikkat çeken detaylar...

NÖBET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kısa bir süre önce Show TV'de yayın hayatına başlayan Nöbet dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde beklentiyi karşılayamayan projenin 8. bölümü itibarıyla ekrana veda etmesine karar verildi. Yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet dizisi kısa bir süre önce ekranlara gelmişti.

NÖBET FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Nöbet dizisi 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.

NÖBET DİZİSİNİN KONUSU

Yapımını Pana Film'in yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet dizisi kısa bir süre önce ekranlara gelmişti. Her Türk evladı asker doğar. Bazıları hem asker, hem kahraman… Bu milletin, bu ülkenin bekası için gece gündüz çalışırlar. Yeri gelir ölüme bile kafa tutarlar. Biz onlara "Kahraman" deriz. Onlar bize haykırarak cevap verir: Vatan sağ olsun!