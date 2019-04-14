Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Kardeş Çocukları 12. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayat'ın, Cemal'i görmesiyle birlikte kabusa dönen lansman gecesi, Hayat'ın kanında uyuşturucu bulunmasıyla Ümran ve Umay için bambaşka bir sınava dönüşür.

UMAY VE HAYAT KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Ümran, Cemal'in gölgesi altında, Hayat'ın madde kullanmadığını ispatlamak için çırpınırken, Umay ve Hayat ilk kez karşı karşıya gelir. Teyzesiyle ilgili ilk hayal kırıklığını yaşayan Hayat, annesine sığınırken, İdil'in oyununun ortaya çıkması Yıldırım için yıkıcı olur.

SOĞUK SAVAŞ BAŞLIYOR

Bir zaaf anında, Cansel'in ağına düşen Reşat ise Umay'ı cezalandırmak için riskli kararlar almaya devam eder. Reşat ve Umay arasında soğuk savaş başlarken, Umay ve Ümran arasındaki savaş ise alev alır. Umay, Hayat'ın kendisine tavır alıp annesine sarılmasını kıskanmaya başlar.

REZZAN'I ŞAŞIRTAN EDEN SIR NE?

Diğer yanda İdil, Volkan ve Hayat arasında yaşananları Hayal'in gözüne sokarken, Yıldırım'ın Ümran'a olan ilgisinden rahatsız olan Rezzan kendini bir anda geçmişten gelen büyük sırla yüz yüze bulur. Ümran ve Umay arasında kıran kırana annelik savaşı başlarken, Yıldırım'ın attığı beklenmedik adımla, Hayat'ın kalbindeki ''Umay Karay efsanesinin'' sonu gelir.