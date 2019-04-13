Çukur dizisinin 60. bölümünde işler karıştı. Mahsun Sena'yı kaçırmış onunla yaşamak hayalleri kurarken Yamaç Sena'yı kurtarmanın peşime düşmüştü. Kim olduğu merak edilen Yüzüklü'nün Sena'yı akvaryumun içine kapatması ve Sena'yı orada ölüme terketmesi izleyiciyi hüzne boğdu. Yamaç'ın Sena'yı kurtarmak için çabaları yetersiz kaldı ve Sena hayatını kaybetti. Peki, Sena nasıl öldü? Çukur Sena kimdir? İşte Sena'nın ölüm sahnesi...

ÇUKUR SENA NASIL ÖLDÜ?

Sena'yı Mahsun'un yanından kaçıran Yüzüklü, onu bir akvaryumun içine hapsedip suyu açıyor. Akvaryumda su seviyesi arttıkça boğulmaya daha da yaklaşan Sena çığlık çığlığa yardım istiyor. Mekâna ilk varan Mahsun, Sena'ya kurtarmak için uğraşsa da başarılı olamıyor. İçeri girer girmez Mahsun'a ateş edip yaralayan Yamaç sonradan Sena'yı fark ediyor. Akvaryumu bir türlü kıramayan Yamaç, Sena'nın ölümünü izlemek zorunda kalıyor.

YAMAÇ'IN ZOR ANLARI

Son yaşananlara dikkat çekmeye çalışan Emmi'nin sözü İdris'in Yamaç'ı sorması ile kesiliyor. Meliha'nın mesajı okur okumaz telefon eden İdris oğullarının gelmesi ile telefonu kapatıyor. Herkesi dışarı çağıran Cumali kötü haberi veriyor. Arabada Yamaç ve Sena'nın halini gören herkes yıkılıyor. Sena'nın bu halini gören Aliço, Hali'nin öldüğü ana dönüyor.

SENA'NIN CENAZESİ

Sena'nın mahalleden kalkan cenazesine tüm Çukur halkı katılıyor. Sena'nın cenazesi Koçovalı ailesinin kabristanın önüne gömülüyor. Mezara toprak atarken kendini bir anda fenalaşan Yamaç'ı Cumali yakalıyor. Yamaç fenalaşınca herkes sıra sıra toprak atıyor.