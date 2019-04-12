Leke dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu merak ediliyor!

Leke dizisi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Dizinin tanıtımlarını gören izleyiciler merakla dizi hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Leke dizisi ne zaman başlayacak? Leke dizisinin oyuncuları ve konusuna dair merak edilen detayları sizin için derledik.

LEKE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Leke dizisi ilk bölümüyle 16 Nisan Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.

LEKE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Leke dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç (Cem), Melis Sezen (Yasemin), Selen Uçer (Serpil), Mehmet Bozdağan (Birkan), Nail Kırmızıgül (Ekber), Tolga Güleç (Mehmet), Nurinisa Yıldırım (Ferhan), Ferdi Sancar (Meto), Tuğçe Açıkgöz (Şirin), Lale Başar (Belkıs), Selahhattin Paşalı (Arda), Kerim Tuna Kaba (Murat), Yağmur Özbasmacı (Pelin), Ziya Çiçek(Subutay), Serap Öner (Nevin), Aslı Turanlı (Aysun), Mert Asutay (Oktay), Mehmet Avcı (Cevat) ve Ali Savaşçı (Hakan) gibi isimler yer alıyor.

LEKE KONUSU

Yasemin'in hikayesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?