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  • 13.04.2019 01:49
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 01:57

61. yeni bölüm fragmanı yayında! Yamaç ölümle burun buruna geliyor

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi 'un son bölümünde Sena'nın ölmesi izleyicileri şok etti. Sena Koçovalı'nın cenazesinin ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanını bekliyordu. Merakla beklenen fragman yayına girdi.

Çukur 61. bölüm fragmanı yayında!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisinin bu haftaki bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Çukur'da Sena Koçovalı'nın cenazesinin ardından yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Merakla beklenen . bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve Selim, Sena'yı bulmak için zamanla yarışacak. Yüzüklü'nün, Sena'yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirecek.

KOÇOVALILAR ZOR DURUMA DÜŞÜYOR

Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunacak. İdris ve Meliha'nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü'yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak.

YAMAÇ, MAHSUN'UN İZİNİ BULUYOR

Yamaç, Mahsun'un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek. Hiçbir gücün Sena'yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun'u ve Sena'yı büyük bir sürpriz bekleyecek.

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