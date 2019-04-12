Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin bu haftaki bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Çukur'da Sena Koçovalı'nın cenazesinin ardından yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Merakla beklenen Çukur 61. bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve Selim, Sena'yı bulmak için zamanla yarışacak. Yüzüklü'nün, Sena'yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirecek.

KOÇOVALILAR ZOR DURUMA DÜŞÜYOR

Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunacak. İdris ve Meliha'nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü'yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak.

YAMAÇ, MAHSUN'UN İZİNİ BULUYOR

Yamaç, Mahsun'un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek. Hiçbir gücün Sena'yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun'u ve Sena'yı büyük bir sürpriz bekleyecek.