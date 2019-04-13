Arka Sokaklar dizisi cuma günü ekrana gelen son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Duygu dolu anlar yaşayan izleyiciler 'Ali ölecek mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ali aldığı bıçak darbeleri sonrası ağır yaralanmış hemen ameliyata lınmıştı. İkinci ameliyatı sırasında kalbi duran Ali'ye ne olacak? Arka Sokaklar 514. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar'da Ali ölecek mi? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR 514. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'ı 514. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ali'nin ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ekip, Asaf'ın bıçakladığı Ali'yi kanlar içinde bulur. Hemen hastaneye kaldırırlar. Ali'nin durumu kritiktir. İç kanaması devam eden Ali, karaciğerini kaybetme noktasına gelir. İlk ameliyat başarılı geçer; fakat, karaciğerine aldığı bıçak darbesi onun ölümüne sebep olacak derecede büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bir an önce Ali'ye karaciğer nakli yapılması gerekmektedir. Ali'nin (0 RH -) olan kan grubu ile uyuşan polis teşkilatındaki tüm görevlilerden alınan numuneler karaciğer nakli için uyuşmaz. Sıkıntı giderek büyür. Rıza Babanın aklına Ali'nin hapisteki babası gelir. Yapılan tetkikler sonucunda öz babasının Ali'ye karaciğerini verebileceği çıkar. Bu sırada Ali iç kanamasının devam etmesi yüzünden tekrar ameliyata alınır. Ameliyattaki Ali'nin kalbi durur.

Asaf, hakkında tüm bilgilere hakim olan avukatı Müge'yi öldürebilmek için mahkemeye giden ekip otosunun önünü adamları ile keser. Arabayı yaylım ateşine tutarlar. Ekibimiz de onlara karşılık verir. Bu sırada Asaf, Selin'in arkasında dolaşarak onu yakalar ve oradan uzaklaşır. Olayı öğrenen Mesut küplere biner. Asaf'ın tek istediği vardır; o da, ekibin elinde bulunan paraları ile birlikte sağ sağlim yurt dışına çıkabilmektir. Mesut, Ali'yi bıçaklayan birisinin istekleri yerine getirilse bile Selin'i gözünü kırpmadan öldüreceğini bilir. Bu yüzden Asaf'ın söylediği yere tek başına gider. Asaf, Mesut'a kanlı bir oyun teklif eder: Rus Ruleti! Kazanırsa Selin, Mesut ile birlikte gidecek ve kendi adamları onların gitmesine izin verecek. Mesut, Selin'in yalvarmalarını duymadan bu teklifi gözü kapalı kabul eder. Mesut ve Asaf, Selin'in hayatı için Rus Ruletine başlarlar!..

Ali, ameliyata alınmıştır. Herkes ameliyathanenin önünde içeriden gelecek iyi haberi beklemektedir. Pınar perişan durumdadır. Duyduğu büyük acının müsebbibi olarak gördüğü babası Rıza'nın karşısına dikilerek ondan hesap sormaya başlar. Zor görev için Ali'nin seçilmesine engel olmadığı için onu suçlar. Rıza Baba ise, ekibinin önünde fırçalanmanın ve oğlu gibi sevdiği Ali'nin verdiği üzüntüyle çok kötü durumdadır. Elinden bir şey gelmemenin verdiği yıkkınlıkla şaşkınlık içerisindedir...