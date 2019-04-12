Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni bölümü sona erdi. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, merakla beklenen İstanbullu Gelin 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…

İSTANBULLU GELİN 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 81. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dikkat çeken son bölümün ardından dizide heyecan arttı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Faruk'un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıçtır. Faruk'un heyecanına ortak olmaya çalışan Süreyya'nın tanımlayamadığı bir iç huzursuzluğu vardır.

DİLA, ADEM'LE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALIYOR

Esma'nın hastalığının en ağır darbesi Osman'a iner. Dilara, Mert'e ve kendisine bir şans vermeye karar vermişken Adem'le yüzleşmek zorunda kalır. Adem'in gelişmeler karşısında öfkesi Fikret'le de arasında ekstra gerilime neden olur. Herkes yeni yollarda yürümeye çalışırken Süreyya geçmişin kapısını aralar, kapının ardında onu bambaşka bir yüzleşme beklemektedir.

KONAKTA HÜZÜNLÜ HAVA

Esma'nın hastalığının tetiklenmesi herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur. Esma, babasının onun üzerinde kurduğu hakimiyetin aynısı Faruk üzerinde kurmayacaktır.

SÜREYYA ANLAM VEREMEDİĞİ RÜYALAR GÖRÜYOR

Faruk, yeni hayatının ilk günlerini Süreyya ile yaşarken aynı zamanda planlar yapmaktadır. Esma'nın Anastasia'yı ve Osman ile olan ilişkisini unutması Anastasia'nın konaktaki işine devam etmesine sebep olur. Süreyya'nın anlam vermediği rüyaları ise devam etmektedir. Faruk'un Süreyya'ya yaptığı sürpriz ise onların yeni bir yola girdiğinin göstergesidir.