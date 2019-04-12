Cuma günlerinin sevilen dizisi Gülperi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, Gülperi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi Eyüp'ün tehdidiyle oğlunu kurtarmak için kendi hayatını feda eder ve Taşkınların konağına geri döner. Eyüp'ün niyeti onu yeniden konağın hanımı yapmaktır. Bu fikir Kader ve Fatma'nın hiç hoşuna gitmeyecektir.

GÜLPERİ, KADİR'İ REDDEDİYOR

Kadir ailecek geçirdikleri mutlu gecenin ardından Gülperi'nin gitmesine anlam veremez. Onun kaçırıldığını düşünerek polisle kapısına dayanır. Ama Gülperi onun çağrısına cevap vermez. Kadir Gülperi'yi Can'a emanet eder, reddedilmeyi kaldıramaz perişan olur.

HASAN DEĞİŞMEYE SÖZ VERİYOR

Hasan ve Bedriye Artemis'in okulunda yeni eğitim hayatlarına başlarlar. Ancak Hasan için işler hiç de kolay olmayacaktır. Artemis'le arası yanlışlıkla da olsa Kadir'i vurduğu için limoni olan Hasan değişmeye söz verir. Fakat Artemis'in eski sevgilisi Doruk daha ilk günden onun başını belaya sokmayı başaracaktır.

BEDRİYE MEHMET'İN YANINA GİDİYOR

Selen ve Bedriye'nin arkadaşlıkları gitgide ilerlerken Bedriye'nin aklı bir yandan da doktor Mehmet'tedir. Onu görebilmek için türlü tezgahlar kurar. Mehmet'in çalıştığı hastaneye kadar gider. Mehmet'le yaşayacakları olay Bedriye'nin ona karşı hislerini daha da kuvvetlendirir.

GÜLPERİ KONAĞA GERİ DÖNÜYOR

Fatma Gülperi'ye konaktaki hayatı zehir ederken ayarı kaçırır. Kader bir yandan Gülperi'nin çektiklerinin fazla bulurken bir yandan da Yakup'un ortadan kayboluşunun Eyüp'le ilgili olabileceğini düşünüyordur. Gülperi'nin konağa döndüğü haberini alan Şeyma konağı ziyaret eder. Gülperi'nin haline gülmek niyetindeyken kadınlar kendilerini hastanede bulurlar. Gülperi'nin durumu hiç iyi değildir.

KADİR PERİŞAN OLUYOR

Fidan Gülperi'nin başından gelenlerden ötürü rahatsızdır ve bunu Serdar'la paylaşır. Kadir perişan olmuş, önemli davaları umursamaz haldeyken sonunda Gülperi'nin konağa gelmesinin sebebini öğrenir. Hasan da bir yandan Eyüp'ün olabileceği yerlerle ilgili araştırma yapar. Serdar'ın da sürpriz hareketiyle Hasan ve Kadir Eyüp'ü kıstırır. Onları takip eden Artemis ise Eyüp ve Şeyma ortaklığıyla ilgili şoke edici bir bilgiye ulaşır.