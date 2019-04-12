Cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisi izleyicilerden tam not aldı. Diziyi büyük bir merakla takip eden izleyiciler "Hercai kelimesi ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. "Hercai ne demek?" ve "Hercai nedir?" sorusuyla ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

HERCAİ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hercai, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denmektedir.

HERCAİ KELİMESİNİ ANLATAN HİKAYE

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler.

Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.

Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar.

O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "KARDELEN" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir.

İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir.