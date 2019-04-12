ATV ekranlarında her cuma saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai dizisi kısa sürede izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Başarılı dizinin hikayesi ve oyuncuları merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Diziyi merak edenler ise Hercai dizisinin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Hercai konusu ne sorusuyla ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

HERCAİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hercai'nin dizisinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı gibi isimler yer alıyor.

HERCAİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir.

İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!