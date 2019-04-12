Cuma günlerinin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Asaf tarafından rehin alınan Selin'e neler olacağı merak ediliyordu. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler fragmanı merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, ekip tarafından bulunduğu yerden hemen hastaneye kaldırılır. Müge adliyeye nakledilirken bulunduğu aracın önü Asaf ve adamları tarafından kesilir.

SELİN, ASAF TARAFINDAN REHİN ALINIYOR

Araçta bulunan Selin, Bahar, resmi polisler Asaf ve adamlarıyla çatışırlar. Müge ölür. Selin, Asaf tarafından rehin alınır. Mesut, Asaf'ın aracının peşine düşer.

ENGİN OTOBÜSÜN PEŞİNDEN GİDİYOR

Şamil terör eylemi yapmak için mekan arayışına başlar. Engin peşine düşer. Şamil takip edildiğini anlayınca otobüse biner ancak Engin'de otobüsün peşinden gider ve Şamil'i durdurmak için içeri girer. Otobüste her an patlama gerçekleşebilir.

ALİ'YE NE OLACAK?

Rıza baba, Pınar, Ayla ve tüm ekip hastanede Ali'nin başındadır. Ali'nin hayatta kalabilmesi için acilen karaciğer nakli gerçekleşmesi gerekir. Birçok doku örneği alınır. Ancak hiçbiri uyumlu çıkmaz. Pınar'ın artık dayanacak ne sabrı ne de gücü kalmıştır.

ALİ ACİL AMELİYATA ALINIYOR

Rıza Babanın son bir planı vardır. Karaciğeri uyum sağlayacak son bir kişi. Kimseye bir şey demeden hastaneden çıkıp gider. Ali yoğun bakımdan acil ameliyata alınır. Karaciğer bulunmadıkça yaşaması imkansızdır. Reşat Hoca tüm çabayı gösterir; ancak, Ali'nin kalbi artık bu duruma dayanamaz