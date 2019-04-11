Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu dizisi perşembe saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Avlu'nun yeni bölümünde Deniz'in Zerrin'e karşı direnip direnemeyeceği merak konusu oldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Avlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zerrin bir yandan aklının içindeki uğultuyla boğuşurken bir yandan da Deniz'i alt etmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekler.

DENİZ, ZERRİN'İN HAMLESİNE KARŞI DİRENEBİLECEK Mİ?

Deniz, geçmişten gelen bu sert rüzgara karşı direnebilecek midir? Oktay ise nasıl bir tehlikenin içine sürüklendiğinden habersizdir. Tolga'nın bulduğu ipucu onu tahmin bile edemeyeceği bir noktaya sürükler.

DENİZ, TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR

Deniz, gözünü karartmış tehlikeli sularda yüzmektedir. Azra ise kendini hiç beklemediği bir tehlikenin ortasında bulur. Yavaş yavaş karşısında toplanan kalabalığın farkında olmayan Zerrin, Deniz'den aldığı darbeyi avantaja çevirmeyi başarabilecek midir?