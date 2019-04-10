Her hafta çarşamba günü izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'un final yapacağı konuşulmaya başladı. Tarihi dizinin izleyicileri şimdi büyük bir merakla Diriliş Ertuğrul final tarihi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Osman Gazi'nin hayat hikayesini anlatacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak belirlendiği iddia edildi.

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikâyede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterini Burak Özçivit canlandıracak.

OSMAN GAZİ DEVRİ BAŞLIYOR

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı Boyunu anlatarak başlanan hikâyede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.