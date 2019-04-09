Hangover vizyona girdiği dönemde dünyada ve Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken filmlerden birisi olmuştu. Filmle ilgili şu sıralar merakla araştırılan sorular arasında "Hangover serisinin 2. filminde düğünü olan karakter hangisidir?" sorusu yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HANGOVER SERİSİNİN 2. FİLMİNDE DÜĞÜNÜ OLAN KARAKTER HANGİSİDİR?

Phil, Stu, Alan ve Doug, Stu'nun düğünü için Bangkok'a giderler. Las Vegas'taki bekarlığa veda partisinden sonra Stu işini şansa bırakmayıp sakin bir düğün öncesi kahvaltısı yapmayı tercih eder. Doug'un bekarlığa veda patisindeki gibi olaylar olmasın diye bekarlığa veda partisi yapılmaması kararını alır. Bu karar diğer üçlüyü pek memnun etmese de en yakın arkadaşlarının bu dileğini yerine getirirler.

HANGOVER 2 OYUNCU KADROSU

Bradley Cooper (Phil Wenneck rolünde): Stu'nun en yakın arkadaşı

Ed Helms (Stu Price rolünde): Dişçi ve evlenicek kişi

Zach Galifianakis (Alan Garner rolünde): Sosyal ilişkiler yönünden zayıf olan.

Justin Bartha (Doug Billings rolünde): Stu'nun en yakın arkadaşlarından biri

Ken Jeong - Mr. Chow

Paul Giamatti - Kingsley

Mike Tyson - Kendisi

Jeffrey Tambor - Sid Garner

Mason Lee - Teddy

Jamie Chung - Lauren

Sasha Barrese - Tracy

Gillian Vigman - Stephanie