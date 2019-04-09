Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin oyuncuları kimler? Herkül konusu ne?

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi yayınlandığı dönemde izleyicilerin dikkatini çeken filmlerden birisi olmuştu. Beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan filmle ilgili detaylar merak ediliyor. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kimler sorusuyla ilgili detayları sizin için derledik.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI KİMLER?

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Irina Shayk, John Hurt, Ian McShane ve Joseph Fiennes gibi isimler yer alıyor.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan, işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül, tanrı kral Zeus'un güçlü oğluydu. Tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarda çarpışarak aramaya başladı.

Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma aşkları ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu ruhlar savaşmaya nereye gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Akıllarındaki tek şey alacakları paraydı.

Dünyanın en iyi ordusuna sahip olma hedefiyle, Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı çoktan gelmiştir.