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ATV ekranlarında salı akşamı izleyicileri ekran başına kitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta heyecan dorukta olacak. Geçen hafta yayınlanan bölümde Zeki'nin yeğeninin Fahri bıçaklaması izleyicileri ekranlara kilitlemişti. Şimdi izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ferman sayesinde Çakırbeylilerden bir adım önde hareket eden Zeki, çıkan çatışmadan yine sağ salim kurtulmayı başaracaktır. Zeki'nin kurduğu çift taraflı tuzaktan Façalılar da paylarına düşeni alacaklardır.

MASA ÜYELERİ BİRBİRLERİNDEN ŞÜPHELENİYOR

İçlerinde bir sızma olduğuna artık tam anlamıyla emin olan masa üyeleri, birbirlerine şüpheyle bakmaya başlarlar.

ÜNAL KAPLAN, ZEKİ'YE ÇALIŞAN İSMİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Ünal Kaplan, Zeki'ye çalışan zayıf halkanın bir an önce ortaya çıkarabilmesi için düşmanla anlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini savunurken, Hızır da bunun takibinin Façalılar üzerinden yapılması gerektiğini düşünmektedir.

ZEKİ, HAŞMET'TEN HARAÇ İSTİYOR

Nitekim Haşmet ile tekrar bir araya gelmek için fırsat yakalayan Zeki, elinde tuttuğu bir ganimet karşılığında haraç istemeye devam eder. Yapılan anlaşma sonucunda Sivrilere giden paraları takibe alarak Yavuz'u tekrar ele geçiren Çakırbeyliler, haine ulaşmaya çok yaklaşmışken hayatından endişe eden Ferman bunun olmasına izin vermeyecektir.