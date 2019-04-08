Zalim İstanbul dizisi geçen hafta ilk bölümüyle Kanal D ekranlarda izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde Seher, Agah'ın yaptığı anlaşmayı öğrendi. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Zalim İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Agah bu kararını Nurten'e anlatıyor. Nedim'e gelin olarak Cemre'yi uygun bulduğunu söylerken Ceren bu konuşmaları duyuyor. Ceren, zenginleşme ve güzel yaşam hayallerinin uçup gittiğini görüyor.

CEREN'DEN HATALI KARAR

Sinir krizi geçiren Ceren hatalı bir karar veriyor. Kafasına koyduğunu yapmak için harekete geçiyor. Ablası Cemre'nin, Cenk ile evleneceğini, kendi hayallerine onun ulaşacağını düşünerek hızlı ve yanlış bir karara imza atıyor. Bir gece Cenk'in odasına girerek annesi Seher'in başını eğecek kötü bir olaya neden oluyor. Cenk ise, skandallarla babasına sosyetenin içinde ceza verdiğini düşündüğünden Ceren'in kirli oyununa uyuyor.

SEHER, AGAH'IN YAPTIĞI ANLAŞMAYI ÖĞRENİYOR

Seher, yaşadıkları kötü olaylardan sonra ailesi ile İstanbul'a gelip Agah'ın köşkündeki müştemilata yerleşir. Nedenini bilmediği bu durum sonrasında açığa çıkar. Neriman gerçek nedeni ona anlatır. Seher çılgına döner. Anlaşma paralarını da alıp Agah'ın karşısına dikilir. Agah'ın yüzüne çarptığı paralarla bu anlaşmanın olmayacağını haykırır. Agah ve Seher'i izleyenler şaşkındır. Agah ilk kez böyle bir şey yaşamaktadır. Parasıyla her kapıyı açacağını düşünmektedir. Seher ailesini de alıp köşkten ayrılır; fakat, yaşadıkları bir olay onların tekrar köşke dönmesine neden olur.