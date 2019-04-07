ATV CANLI YAYIN

Bu akşam saat 20.00'de ATV'de yepyeni bir dizi ekranlara geliyor. Tanıtımlarıyla kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken Zengin ve Yoksul dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, dizinin ilk bölümünde neler olacak? Zengin ve Yoksul 1. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya. Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler…

YANLIŞ ANLAŞILMA GENÇ KIZIN GURURUNU KIRIYOR

Aysel doğduğundan beri zengin akrabaları Erdemlilerin gölgesinde büyümüştür. Artık çocuk değildir ve ailecek uğradıkları hor görülme bütün benliğini öfkeyle doldurmaktadır. Kuzeni Aleyna'nın bütün iyi niyetine rağmen onu içine sürüklediği bir yanlış anlaşılma genç kızın gururunu onarılmaz bir şekilde kırar.

AYSEL'İN YOLU KARAN'LA KESİŞİYOR

Parlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen Aysel'in yolu, gizemli bir genç erkekle, Karan'la kesişecektir. İlk görüşte mıknatıs gibi çekildiği Karan'ın kendisine başka amaçlarla yaklaştığını anlayan genç kız büyük bir yıkım yaşar.

İKİ AİLENİN HAYATI SARSILACAK

Ancak içinden yıkılacak tek kişi Aysel değildir. Karan'la ikisinin kalbinde büyüyen nefret, kan bağından başka hiçbir ortak yönü olmayan iki ailenin de hayatını temelinden sarsacaktır.