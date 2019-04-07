Zengin ve Yoksul dizisi tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken bir dizi olmayı başardı. Dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler Zengin ve Yoksul hakkındaki detayları araştırıyor. Zengin ve Yoksul'un Berrin'i Binnur Kaya kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Zengin ve Yoksul'un Berrin'i Binnur Kaya kimdir? İşte diziye dair detaylar...

ZENGİN VE YOKSUL'UN BERRİN'İ BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.2014 yılında ise 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

ZENGİN VE YOKSUL BERRİN KARAKTERİ HAKKINDA

40'lı yaşlarındaki Berrin, hayatın zorluklarıyla kavrulmuş inatla, ısrarla mücadele eden bir kadın. Kıymetinin bilinmediğini düşünüyor. İki kızı bir de ömrünü boşa adadığını düşündüğü bir kocası var. Kızlarını iyi ve yüksek itibarlı evlilik yapmasını bir inat meselesi haline getirmiş; kendi gençliğinin ödeşmesini onlarla yapacakmış gibi ihtiraslı bu konuda. Erdemli ailesinin kendisini küçümseyen, aşağılayan davranışlarını, üstünden ılık bir su gibi akıtıyor; sinirlerine ve duygularına hakim oluyor ve geçiştiriyor. Sonra bütün öfkesini arkalarından kusuyor. Onu hayata bağlayan, yaşam enerjisini veren şey bu neredeyse.