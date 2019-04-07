Zengin ve Yoksul dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi hakkında detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen soruların başında Zengin ve Yoksul dizisi nerede çekiliyor sorusu yer alıyor. Peki, Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler? İşte diziye dair merak ettiğiniz detaylar...

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturduğu Zengin ve Yoksul dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor.

ZENGİN VE YOKSUL OYUNCULARI

BİNNUR KAYA: BERRİN

40'lı yaşlarındaki Berrin, hayatın zorluklarıyla kavrulmuş inatla, ısrarla mücadele eden bir kadın. Kıymetinin bilinmediğini düşünüyor. İki kızı bir de ömrünü boşa adadığını düşündüğü bir kocası var. Kızlarını iyi ve yüksek itibarlı evlilik yapmasını bir inat meselesi haline getirmiş; kendi gençliğinin ödeşmesini onlarla yapacakmış gibi ihtiraslı bu konuda. Erdemli ailesinin kendisini küçümseyen, aşağılayan davranışlarını, üstünden ılık bir su gibi akıtıyor; sinirlerine ve duygularına hakim oluyor ve geçiştiriyor. Sonra bütün öfkesini arkalarından kusuyor. Onu hayata bağlayan, yaşam enerjisini veren şey bu neredeyse.

GÖKHAN ALKAN: KARAN

25 yaşında yakışıklı karizmatik bir genç. Ciddi ve ağırbaşlı görüntüsünün altında eğlenceli, esprili bir yanı var. Ailesinin biricik oğlu. Özenle, sevgiyle ama şımartılmadan, adil ve vicdanlı olması öğütlenerek büyütülmüş. Yurtdışında okuduğu için ailesinin başına gelen felaketlerden haberi olmamış. Karan'ın kalbi intikam ateşi ile dolu. Ancak, intikamı ve aşkı arasında kalacak...

OSMAN SONANT: AZİZ ERDEMLİ

40'lı yaşlarda kendine iyi bakmış, sert görünümlü, kararlı... İş ve özel hayatında kural tanımaz bir adam. Babasından devraldığı şirketi büyütmüş, İstanbul'un sayılı şirketlerinden biri yapmış. Eşi Meral'i görür görmez vurulmuş, kadının statüsüne bakmadan, ailesinin bütün itirazlarına rağmen evlenmiş. Sadakat, Aziz'in sahip olduğu bir meziyet değil. Hayattaki en büyük zaafı biricik kızı Aleyna.

DAMLA COLBAY: AYSEL

Aysel 22 yaşında, çocukluktan beri annesinin zengin akrabalarının karşısında eğilip bükülmesinden, onun yerine utanmaktan fazlasıyla hassaslaşmış, sevgisinde de öfkesinde de çok şiddetli bir genç kadın. Melonkolik bir yapısı var. Gururunu her şeyden çok önemsiyor. Başkalarının üstüne basılarak elde edilecek bir başarıdansa hayal kırıklığına uğramayı tercih ediyor. Temiz bir vicdana sahip olmak, konfor sahibi olmaktan daha önemli onun için.