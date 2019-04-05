Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler? Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarında yayınlanacak Zengin ve Yoksul dizisi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler şimdi merakla Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Zengin ve Yoksul dizisi için geri sayım başladı. Peki, Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler? İşte Zengin ve Yoksul dizisine dair detaylar...

ZENGİN VE YOKSUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zengin ve Yoksul güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle 7 Nisan Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak.

ZENGİN VE YOKSUL KONUSU

İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya. Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler…

Aysel doğduğundan beri zengin akrabaları Erdemlilerin gölgesinde büyümüştür. Artık çocuk değildir ve ailecek uğradıkları hor görülme bütün benliğini öfkeyle doldurmaktadır. Kuzeni Aleyna'nın bütün iyi niyetine rağmen onu içine sürüklediği bir yanlış anlaşılma genç kızın gururunu onarılmaz bir şekilde kırar. Parlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen Aysel'in yolu, gizemli bir genç erkekle, Karan'la kesişecektir. İlk görüşte mıknatıs gibi çekildiği Karan'ın kendisine başka amaçlarla yaklaştığını anlayan genç kız büyük bir yıkım yaşar. Ancak içinden yıkılacak tek kişi Aysel değildir. Karan'la ikisinin kalbinde büyüyen nefret, kan bağından başka hiçbir ortak yönü olmayan iki ailenin de hayatını temelinden sarsacaktır.

ZENGİN VE YOKSUL OYUNCULARI

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etkilemeye hazırlanan dizide Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.