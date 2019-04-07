Diriliş Ertuğrul heyecan dolu son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Alıncak'ı yakalayan Ertuğrul Bey, Alıncak'tan bildiklerini öğrenmeye çalıştı. Heyecan dolu bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 143. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında İlbilge Hatun'un okla sırtından vurulup yere düştüğü görülüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı'yı Mergen'i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz'de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak'ı tuzağına çekmeyi başarmıştı.

DRAGOS'TAN YENİ PLAN

Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu. Tabii ki bu Alıncak için bir tuzaktı. Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul'un Alıncak'ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecekti.

ERTUĞRUL'UN PLANI İŞE YARIYOR

Alıncak kendisi de bilmeden bu oyunu bozdu; Dragos'u yollamadı. "Sen de bizimle geliyorsun" dedi. Ertuğrul Bey'in planı işe yaradı ve Alıncak'ı yakaladı. Sıra Dragos ve Albastı'ya gelmişti.Karşı tarafta Beybolat (Albastı) Kayı obasına karıştırmak için Bamsı üzerinden yaptığı planlarda Sırma'yı kullanmaya başlamıştı.

BAMSI KAYI OBASINDAN GÖÇ EDECEK Mİ?

Yaptığı ziyaretlerle Hafsa'yı işleyen Sırma, Bamsı'nın ailesinde Kayı obasından göçme fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Peki tüm bunların sonucunda Alıncak, Albastı'nın kim olduğunu Ertuğrul Bey'e söyleyecek mi? Dragos-Beybolat ittifakı nereye taşınacak? Dragos'un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı ve tabii Bamsı, Kayı obasından göçecek mi?