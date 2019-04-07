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  • 07.04.2019 23:44
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 23:44

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hayat, Volkan'dan uzak durmaya çalışıyor

Star TV ekranlarında pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kardeş Çocukları'nın yeni bölümü sona erdi. Şimdi izleyiciler nı merak ediyor.

Kardeş Çocukları 11. bölüm fragmanı yayında mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler nı merak ediyor. İşte Kardeş Çocukları dizisine dair merak edilen detaylar…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazar günlerinin sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldırım'ın Cemal'i Eşref adıyla tanıyor olması Ümran'ı her ikisine karşı çok zor durumda bırakır. Cemal'i Yıldırım'dan uzak tutmak Ümran için gerçek bir sınava dönüşür.

CEMAL, ÜMRAN'I KISKANIYOR

Ümran'ı Yıldırım'dan kıskanmaya başlayan Cemal, giderek daha tehlikeli bir hal alırken, Umay ve Reşat arasında başlayan şirket krizi ise beklenmedik sürprizlere gebedir.

ÜMRAN VE YILDIRIM ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Markasını dev bir gövde gösterisine dönüştürmeye kararlı olan Umay'ın hedefinde Rezzan varken, Ümran ve Yıldırım arasındaki yüksek tansiyonu fark eden Rezzan'ın dikkati ise artık Ümran'ın üzerindedir.

HAYAT, VOLKAN'DAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYOR

Hayal'in gölgesi altında Volkan'dan uzak durmaya çalışan Hayat, İdil'in kendisiyle hesaplaşmak istediğinden habersiz Umay'ın lansman gecesine hazırlanırken, beklenmedik sürprizlerle birlikte gece herkes için rayından çıkar.

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