İstanbullu Gelin 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Konakta hüzün havası esiyor

Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin'de bu hafta hüzün hakimdi. Son bölümde yaşanan olayların ardından dizide heyecan giderek artıyor. Faruk'un Süreyya'ya sürpriz yaptığı yeni bölümün ardından izleyiciler İstanbullu Gelin 77. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

İSTANBULLU GELİN 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 80. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, merakla beklenen İstanbullu Gelin 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KONAKTA YENİ BİR DÖNEM



Esma'nın hastalığının tetiklenmesi herkesin kendisini sorgulamasın sebep olur. Esma, babasının onun üzerinde kurduğu hakimiyetin aynısı Faruk üzerinde kurmayacaktır. Faruk, yeni hayatının ilk günlerini Süreyya ile yaşarken aynı zamanda planlar yapmaktadır.

FARUK'TAN SÜREYYA'YA SÜRPRİZ

Esma'nın Anastasia'yı ve Osman ile olan ilişkisini unutması Anastasia'nın konaktaki işine devam etmesine sebep olur. Süreyya'nın anlam vermediği rüyaları ise devam etmektedir. Faruk'un Süreyya'ya yaptığı sürpriz ise onların yeni bir yola girdiğinin göstergesidir.