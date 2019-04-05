5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta programında haftanın finali ekranlara gelecek. En düşük puanı 3 gelin alınca bundan dolayı eleme kura yöntemi ile sonuçlanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kim kazandı? 5 Nisan Haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde... Bu arada Reyhan Hanım kaynanalar odasında aniden fenalaştı. Stüdyodan o anları gören gelinler telaşlandı. Ezgi ve hemşire olan Burcu hemen kaynanalar odasına koştu. Burcu, Ezgi'nin tedirgin bakışları arasında nabzını ölçmeye başladı.

5 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

5 Nisan Gelinim Mutfakta programı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. 5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz habermizde olacak.

4 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kaynanaların yaptığı oylamanın ardından Gelinim Mutfakta'da birinci belli oldu. Yapılan oylamaya göre; Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burcu oldu. İkinci gelin ise 11 puanla Gülcan olurken, 15 puan alan Beyza ise üçüncülük elde etti. En yüksek puan ile çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu.

REYHAN HANIMIN FENALAŞTIĞINI GÖREN EZGİ BÜYÜK KORKU YAŞADI!

Reyhan Hanım kaynanalar odasında aniden fenalaştı. Stüdyodan o anları gören gelinler telaşlandı. Ezgi ve hemşire olan Burcu hemen kaynanalar odasına koştu. Burcu, Ezgi'nin tedirgin bakışları arasında nabzını ölçmeye başladı. Reyhan Hanım tansiyonunun düştüğünü söylese de Burcu ona dair bir belirti görmedi. Sonrasında Reyhan Hanım ve kaynanaların sırıtışlarını gören Ezgi bunun bir oyun olduğunu anladı. Mutfağa dönen Ezgi ve Burcu olayı gelinlere anlattıktan sonra yemeklerini yapmaya devam ettiler...

BURCUNUN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Gelinler yemeklerini yaparken stüdyoya Burcu'nun düğün görüntüleri yansıdı. Hem yemeklerini yaptılar, hem de o güzel anları izlediler. Burcu o mutlu günde yaşadıklarını mutlu bir şekilde izledi. Gelinler, izleme sonrasında düğün hakkında konuşmaya başladılar...

3 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Nisan 2019'da yayınlanan 273. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri " yumurtalı biber sapı kavurması " ile yarıştılar. Değerlendirme sonunda; gün sonuncusu 9 puanla Beyza oldu, Beyza'yı 10 puanla Ezgi takip etti. Gün birincisi 16 puanla Gülcan oldu. 14 puanla Burcu ise günü ikinci tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.